En 2019, cuando en plena crisis política se eligió a Arce como el candidato del MAS para las elecciones de 2020, muchos pensábamos que iba a ser un presidente tecnócrata. Ahora, a principios de 2023, se ve a un Luis Arce en modo de político populista. Pero como no tiene el carisma ni la astucia política de un caudillo popular, resulta que no es ni chicha ni limonada.

Se debe felicitar a Arce por volver a prender el motor después del año nefasto del gobierno de facto, pero no se ha hecho mucho más que eso. La economía de un país es como un auto. Para que marche bien, se deben mantener los diferentes componentes en óptimas condiciones. El motor, los frenos, la gasolina, el aceite, los filtros, la batería, etc. requieren mantenimiento continuo. Si el chofer solo se fija en lustrar el exterior, tarde o temprano se va a averiar.

También en 2020 organicé una reunión a puerta cerrada entre el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz y Arce [foto adjunta]. Stiglitz en varias ocasiones sugirió varias opciones para la gestión económica del país. Fue también una asesoría ad honorem. Una de las sugerencias fue la creación de “bonos verdes” para Bolivia, relacionados al litio y a la reforestación, algo que podía haber atraído dólares. Stiglitz me encargó de hablar con gente del banco HSBC en Nueva York. En 2021, sostuve reuniones virtuales con los banqueros, y luego en persona con Marcelo Montenegro y Sergio Cusicanqui. Al final, no se hizo nada sobre este tema. Hace una semana Stiglitz y el banquero de NY me dijeron que no supieron nada más de parte del gobierno boliviano, a pesar de que ellos habían extendido la mano para asesorar.