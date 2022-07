No bastan los cambios aislados

Por ello y paradójicamente, tanto la espuria reestructuración de la Felcn que pide el presidente Arce, como la necesaria reforma al sistema judicial que propone el grupo de juristas independientes, no lograrán por sí solas solucionar el problema que las aqueja. Es la maquinaria del Estado unitario que atrae más fácil la corrupción, la ganancia ilícita y la falta de transparencia quien debe desparecer; o acaso aquel no es el mismo devenido de la Colonia y que hoy no les conviene cambiar a los que se dicen anticolonialistas. Su naturaleza centralista de poder y recursos, pervierte y hace ineficiente la administración pública, destruyendo la independencia de poderes e imponiéndose abusivamente sobre las minorías, no importando si el que gobierna es coyunturalmente de derecha o izquierda. Y en esa mezcla de estructuras obsoletas y voluntades pervertidas, está la degeneración y cooptación de las instituciones que se asemejan a un infierno burocrático, no faltando algún cínico que vocifere sandeces para justificarse, donde las víctimas resultan ser culpables y el imperio, la derecha o el capitalismo son los apuntados por tanta degradación.