No va a ser tan fácil el engaño

Las preguntas son: ¿Dónde está el director del INE? ¿Dónde está el criterio técnico de esta decisión? ¿Cuál es la diferencia de resultados preliminares, finales y oficiales? Todas estas dudas generan al menos desconfianza sobre la honestidad de la competencia de las autoridades, dentro del contexto de un país sumergido en una crisis por no cumplir la ley, llevar a la región con más habitantes de Bolivia a una de las medidas más duras pidiendo que se implemente una encuesta que nos brinde información para garantizar los servicios básicos a más de 1.000.000 de personas que no están contadas para salud, educación, infraestructura, seguridad, etc. En el último censo, Santa Cruz tenía más de 2.000.000. de personas, ahora por las proyecciones, Santa Cruz tiene más 3,3 millones de personas. Solo pedimos que seamos serios. El gobierno debe tener consideración y este incidente nos demuestra claramente que no hay argumento para: primero, no aprobar el censo para el 2023; y segundo, no escuchar a un pueblo que sufre y se sacrifica porque se hagan las tareas que el gobierno debe hacer por mandato de la constitución. En tercer ugar, no aprobar el cambio del decreto 4824 a ley, porque de todas formas debe modificarse ese decreto en el menor tiempo posible para que incluya la nueva fecha propuesta por el TSE y además garantice: a) La distribución de escaños b) La delimitación de las circunscripciones. c) la nueva distribución de recursos económicos a los departamentos.