Nobel de Economía para las instituciones económicas y su impacto en la prosperidad

En lo personal, no hay nada que me entusiasme más, que las investigaciones que definen trayectorias de enlace entre las Instituciones económicas, la Economía del crecimiento y las élites políticas de poder. La relación entre las instituciones políticas y económicas sugiere que la economía y las élites de poder pueden influir conjuntamente en la formación de nuevas instituciones que promuevan el desarrollo económico. En estas investigaciones, las élites de poder extractivas formuladas como «instituciones extractivas», en total oposición a las élites inclusivas o «instituciones inclusivas» muestran un elemento diferenciador entre unas sociedades que han experimentado crecimiento de otras que no. Las instituciones inclusivas son determinantes para el crecimiento económico. Las instituciones extractivas, por otro lado, pueden generar crecimiento económico a corto plazo, pero no son sostenibles a largo plazo y son el elemento diferenciador del rezago de algunos países o del por qué fracasan algunos países.