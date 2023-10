Nostradamus bajo el cielo más puro de América

Lo dijimos hace varios meses atrás: No habrá segundo aguinaldo. Nostradamus Chávez acertó en su predicción. Pongo de testigos a mis amigos las redes sociales. También está registrado en varias declaraciones que hice en los medios de comunicación. Así mismo, ofrezco como deponentes a los monaguillos del proceso de cambio que salieron a lanzarme las piedras del desprestigio y la infamia por mis vaticinios. Falso profeta es lo menos que dijeron y lo que me es permitido reproducir en un domingo víspera de la llegada de nuestros muertos.

Por el lado amable, varias personas me llamaron para agradecer mi pronóstico. Muchos de ellos ya habían comenzado a gastar una plata que no llegaría. ¡Va retro Satanás gastador!. Por supuesto, a los empresarios formales les entro el alma al cuerpo. El segundo aguinaldo es un costo muy fuerte para ellos. Contrariamente, muchos empleados públicos quedaron francamente decepcionados, y a sus “adentros” pensaron: “Con el Evo siempre había esta platita. Tiene razón el jefazo, cajero no más había sido”.