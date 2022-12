Nuestro espíritu indomable

Usaron a la policía (del interior del país) y a agentes extranjeros para arremeternos y gasificarnos sin clemencia. También maltrataron a periodistas que no son de su línea partidaria, para que no haya pruebas de la ayuda de los policías a los milicianos y de los empleados públicos, con los delincuentes que mandaban a ejecutar los actos vandálicos en desmedro de la población que se encontraba legal y pacíficamente en las calles. Sin embargo, resistimos, el ciudadano cruceño resistió. No nos doblegaron.