Nuevo reglamento y misma justicia

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprueba prácticamente un nuevo Reglamento de preselección a los órganos judiciales en sesión de 20 de abril y la publicación de la Convocatoria y registro de postulantes a partir del 22 de abril hasta el 2 de mayo, tiempo insuficiente para quienes no se encuentran dentro del Órgano Judicial.

Las modificaciones al primer Reglamento de 27 de marzo, se advierte que van más allá de la sentencia de amparo constitucional que dictó el Tribunal Primero de Garantías Constitucionales del Beni, que deja sin efecto la restricción de la libertad de expresión prevista en el inc. 13 del Artículo 19 del Reglamento y la Convocatoria. Las observaciones y contradicciones constitucionales, conviene resumirlas metodológicamente, siguiendo los articulados del Reglamento en actual vigencia (20-04-23):

La fragmentación del proceso al ser único por su naturaleza y finalidad en cierta medida contrasta con la unidad del objeto del Reglamento, y la restricción de que los contados senadores y diputados abogados y especialistas del sector de la oposición puedan participar con todo el derecho en el proceso, si no poseen el don de ubicuidad de estar presente en amas comisiones al mismo tiempo. Esta medida interna de dos comisiones vulnera el ejercicio pleno de preselección de senadores y diputados (Numeral 5, Parágrafo I del Art. 158; numeral 13 del Art. 159 CPE).

c) El Reglamento prevé el control social y participación de la sociedad civil. Para hacer efectiva la calidad “de veedores” la ALP invitará a representantes de organizaciones de profesionales, empresariales, laborales, sociales, cívicas, académicas, indígena originario campesino (Artículo 11 del Reglamento).

Se observa que se omite invitar a la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) que es la que pacificó al país en los conflictos de 20 de octubre al 11 de noviembre de 2019; Derechos Humanos de Bolivia; al Ato Comisionado para la Independencia de Jueces y abogados de la ONU Diego García Sayán; al presidente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA; y a la Comisión Europea de Derechos Humanos. Representantes, que conocimiento de causa del contexto de la justicia boliviana que no es de la más auspiciantes, pienso que su participación con ese estatus se fortalecería la transparencia de todo el proceso.

d) El esquema del Reglamento introduce la figura “de Acompañamiento y Asesoramiento Técnico”, para las dos Comisiones encargadas del proceso de selección, figura externa que no está prevista en la Constitución de Bolivia. Integran ese asesoramiento los comisionados de las instituciones siguientes: a). Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) 4 comisionados; b). Colegio Nacional de Abogados 4 comisionados; c). Colegio Nacional de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia 4 comisionados; d). Organizaciones Indígena Originario Campesinos 2 comisionados; e). Central Obrera de Bolivia (COB) 2 comisionados; f). Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 2 comisionados; g). Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Kollasuyu de Bolivia (CONAMAQ) 2 comisionados; h). Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) 2 comisionados; i). Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB) 2 comisionadas y j). Confederación Sindical de Comunidades Interculturales del Bolivia (CSCIB) 2 comisionados

La conformación de 12 comisionados con formación jurídica, técnica y especialidad, por un lado, y de 12 representantes de organizaciones con estatus Indígena Originario Campesinos, si bien tienen estatus político reconocido (Artículos 30, 289 y ss., CPE), y su función es de asesoramiento técnico en la evaluación de méritos, trayectoria y capacidad profesional de los postulantes a cargos judiciales, el verdadero problema pasa por su responsabilidad y la compatible profesionalidad, idoneidad y especialidad que exige el proceso de preselección de Magistrados y Consejeros de la Magistratura. Enfatizo que una son nacionalidades y otras no lo son, y este privilegio en concreto no emana de la Constitución, lo que supone que podría ser demandado el Reglamento de inconstitucional, máxime si no pueden ir más allá de “una colaboración y apoyo al Órgano Electoral” (Numerales 9 y 10 del Arts. 242 y parágrafos I y II del 190 y ss. CPE).