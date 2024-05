Obra teatral: El presidente y el profesor

Profesor Matoto: ¡Presidente Jabulini, mi recordado estudiante y aprendiz! O bueno, no tan joven ahora... ¡y mucho menos aprendiz! ¿Cómo estás?

Presidente Jabulini: ¡Profesor! Qué bueno verlo. Desde que dejé la universidad he tenido que aprender sobre economía de la manera difícil... ¡Gobernando un país! Extraño muchos sus enseñanzas y consejos. Profesor Matoto: Veo, veo... pero dime, ¿todavía recuerdas algo de nuestras clases de macroeconomía? Por ejemplo, ¿qué puedes decirme sobre la inflación en tu país?

Presidente Jabulini: ¿Inflación reprimida? No, no, es inflación baja gracias a nuestras políticas económicas.

Profesor Matoto: Oh, solo un poco, ¿no? (Ríe). Mira, presidente Jabulini, reprimir la inflación con subsidios es como tapar un agujero en un bote con chicle. Funciona por un rato, pero eventualmente el agua volverá.

Profesor Matoto: Sugeriría algo revolucionario... como seguir principios económicos básicos (sonríe ampliamente). Pero tranquilo, siempre estoy aquí para ayudarte a repasar esos principios... o para recordarte que no se pueden evadir las lecciones de macroeconomía, ni siquiera en la presidencia. No puedes, eternamente, gastar más de lo que tienes. No puedes tener subsidios a los hidrocarburos, un tipo de cambio fijo e inflación baja eternamente. Recuerda tus clases de macroeconomía abierta. En algún momento deberás abrir mano de uno de ellas. En la coyuntura actual, es una trilogía imposible de cumplir simultáneamente.