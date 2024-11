Oportunidades de la COP29 para Bolivia

Los países más desarrollados y más contaminadores, comprometieron a partir del 2020 movilizar 100.000 millones de dólares anuales con el fin de ayudar a los países en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático. Sin embargo, hasta la COP27 (2022), ese objetivo se alcanzó hasta un 83% y precisamente en esta reunión (COP27) se alcanzó un acuerdo histórico sobre la creación de un fondo de "pérdidas y daños" (Loss and Damage) para compensar a los países vulnerables por los efectos devastadores del cambio climático que ya no se pueden evitar. Sin embargo, el debate sigue sobre quién aportará los fondos y cómo se distribuirán.

En medio del bullicio de los pasillos de la COP29 en Bakú, una sigla resuena con fuerza el NCQG (New Collective Quantified Goal = Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado). Este nuevo objetivo, que reemplazará la meta de los 100 mil millones de dólares anuales, será una de las principales fuentes de financiamiento para la acción climática de los países en desarrollo, como Bolivia. A una semana de celebrarse la COP29 las negociaciones se centran en consensuar entre las naciones y grupos como el Grupo de los 77 y China (G77+China), que reúne a 134 países en desarrollo, en torno a la cantidad o quantum del NCQG de al menos 1,3 billones de dólares de los países desarrollados a los países en desarrollo con un importante componente de provisión (recursos públicos) para adaptación, mitigación y pérdidas y daños.

Esta nueva meta, que entrará en vigor después de 2025, no es solo una cifra más alta. Representa un cambio fundamental en cómo pensamos el financiamiento climático. “Ya han pasado tres años de trabajo técnico. Este es el momento de tomar una decisión que realmente considere las necesidades de los países en desarrollo y demuestre la ambición de los países desarrollados, comenta el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC). El NCQG introducirá cambios revolucionarios: a) Prioriza la adaptación, no sólo la reducción de emisiones; b) Considera las pérdidas y daños que ya sufren muchas naciones; c) simplifica el acceso a los fondos y d) Reconoce las diferentes capacidades de cada país.