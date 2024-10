Oposiciones en Bolivia: formales y alternativos

En Bolivia existe una gran corriente social opositora que quiere el cambio político, es decir, conseguir 110 (diputados y senadores) asambleístas plurinacionales (no azules) para iniciar un nuevo ciclo político. Está motivada por un sentimiento anti, de rechazo al partido que gobierna desde 2006.

En paralelo, contiene un pensamiento pro, que la ilusiona con la unidad partidaria para competir electoralmente en 2025. Sin embargo, tiene un gran problema: su probable representación política está fragmentada en diversos precandidatos, y no los distingue.

Los opositores formales quieren un cambio de gobierno, no necesariamente de sistema. No tienen definida su plataforma ideológica. Entienden que el cambio político se debe dar en el marco de las reglas de juego del Estado Plurinacional.

Quieren el cambio de mando, pero no necesariamente el cambio de las estructuras de dominación establecidas desde la Constitución aprobada en 2009. Por ejemplo, no está en sus planes, como propuesta concreta, potenciar la autonomía departamental para redistribuir el poder político hacia las regiones.

Son ambiguos con respecto a su preferencia sobre el mercado ante el Estado, y más seguros sobre el predominio de éste sobre aquél. Se limitan a trabajar con la imagen personal y consignas. No tienen ideas políticas de innovación y renovación de alcance popular e indígena. Su narrativa ideológica es ínfima, limitada al sentimiento anti.

Cambiar el mando y normas que incentivan la lógica de las organizaciones colectivas y minimizan al individuo. Son rupturistas, no revolucionarios. Son menos ambiguos con respecto a su preferencia del mercado por sobre el Estado, pero no directos con respecto al achicamiento de éste. No son contundentes sobre la necesidad de redistribuir el poder político hacia las regiones.