Otra vez lo mismo… pero peor

Al final, el vienes 6 de diciembre, se dedicaron a “invadir” ingenios arroceros por ocultamiento y acopio, cuando lo lógico es que un ingenio arrocero tenga material o producto, cuando en esos lugares es época de actividad, porque hay que “deschalar” o pelar, en las mejores condiciones posibles para no quebrar el grano. Pero eso también lo sabía el gobierno, pero allá, en el horrible mamotreto donde trabaja (es un decir) Arce, necesitan generar reacciones que les permitan reprimir y confrontar; eso es mejor que buscar a Cindy Saraí, encausar al estuprador y pedófilo, Evo Morales, buscar a los baleadores de policías, en los bloqueos del huído, capturar a los narcos que corrieron a los UMOPARes en el Trópico y en el Beni y/o… destruir el aparato invasor de tierras en el oriente (3 detenidos no hacen mella a la intacta estructura guerrillera disfrazada de interculturales masistas que persiguen el copamiento territorial electoral masista/comunista Sigloveintiunero.

Pero eso llegó hasta ahí… al menos por los poco más de 20 días que faltan hasta fin de año: la Comisión de Planificación en el parlamento (mayoría oficialista) dejó “sin efecto, porque no venía al caso” la intención presidencial de incautar y abusar, pero eso ya era lo de menos, ya generaron preocupación y movimiento en el departamento que genera el 75% de lo que come el país.

Pero no se logró el efecto buscado y aplicaron, inmediatamente el tercer intento: decidieron suspender las exportaciones (como el 2008) con el estúpido argumento de que… al no haber aceite en las calles, si se suspenden las exportaciones, los industriales se verán obligaos a vender en las calles del país, lo que no puedan vender afuera… una estupidez total, porque hay excedente suficiente para hacer las 2 cosas; que solo se trata de controlar la ilegalidad de los intermediarios” y la complicidad/incapacidad de EMAPA. Quién le hace entender al genial presidente Tilín, que el país está perdiendo la posibilidad de ingresar miles de millones de dólares en divisas frescas… básico el razonamiento del “posgraduado en Inglaterra”, pero así funciona él… en eso no me meto; de paso… dejan a los especuladores seguir con sus tareas de contrabandear “a la inversa” aceite, arroz y lo demás… porque son compañeros y hermanos del proceso de cambio tan venido a menos…