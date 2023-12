Palestina: cuna de luz y esperanza

Jean Carla Saba



Me encanta escuchar las canciones de Santiago Benavides, cantautor colombiano, quien ha hecho canciones desde su adolescencia cuando comprobó que era mejor poeta que futbolista. Entre todas sus composiciones existe una que titula “Dame una fe sencilla”, cuya letra no solo posesiona a Palestina como la cuna de la luz y la esperanza, sino también la visibiliza de forma descriptiva como el hogar terrenal de Aquel Salvador, Sanador y Libertador. Cuando la canto, no puedo dejar de lagrimear pues no solo añoro vivir mi fe de esa manera, sino también, rememoro mis orígenes pues mis abuelos y suegros migraron de esa tierra bendita y divina que es la de Palestina donde nació Jesús y cuyas calles recorrí este año 2023 constatando mi historia – por un lado – y la historia de la humanidad por otro. Por favor, léela con atención: