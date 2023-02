Ríos de tinta y horas de señales en los medios audiovisuales con argumentos y contrargumentos pusieron al país en un falso debate sobre el devenir de la historia y el poder político. Violando la Carta Magna se argumentó que la reiterada reelección violaba los derechos humanos a ser reelegido indefinidamente y “le metió nomás”, pisoteando una vez más la democracia boliviana. Con el Tribunal Constitucional de cómplice y la oposición azorada por semejante atrevimiento, el mundo contempló sin pestañear las maniobras del poder político que no sospechaba el futuro indomable que le esperaría. La crisis política de 2019 no es un hecho aislado sino consecuencia de un pasado que lo condenaba, una vez más.

Estos movimientos ciudadanos movilizados se hicieron costumbre y hoy la democracia, gracias a ese triunfo del NO, no solo interpela al poder dictatorial, sino que se encumbra en una democracia participativa y solidaria. No hay como la voluntad ciudadana y quien no la respeta seguirá pagando las consecuencias, para que nadie nunca más se atreva a semejante atropello.