Paz y guerra / Trinity (UFO - Bomba atómica) / Oppenheimer

Los autores no sólo dan a conocer aspectos importantes que sucedieron en la mencionada prueba.

Así también mientras terminaba de leer el libro me enteré que Jaime Maussan había hecho público una investigación periodística relacionada al libro y entrevistas realizadas a los testigos ya adultos en 2013, sobre su testimonio de lo ocurrido en la zona.

Detalla un aspecto importante que se constituiría como el primer impacto de un OVNI / UFO / UAP / FANI de la historia moderna en territorio norteamericano (Incluso anterior al caso Roswell de 1947) que contó con testigos presenciales y que aun siendo niños se atrevieron a presenciar, vivenciar, experimentar aquello. Con la salvedad de que fuera falso este evento, motivos tendrán para desacreditar, desvirtuar lo acontecido más adelante, si no es así valga nuestro criterio como veraz.

Hace unas semanas me enteré de la reciente producción cinematográfica: “Oppenheimer” que fue estrenada el 20 de julio de 2023 a nivel mundial, si bien esta película trata de los científicos del Proyecto Manhattan involucrados en la invención, desarrollo, fabricación, posterior prueba de la bomba atómica y de la manera como concluyó la Segunda Guerra Mundial, hay un aspecto que pueda ser que pase por alto, que es lo antes mencionado.

Este 16 de julio de 2023 no solo se tendrá que recordar el día que por primera vez se detonó la bomba atómica mediante la prueba: Trinity y que semanas después esta tecnología fue utilizada para dar fin a la Segunda Guerra Mundial por medio de Little Boy y Fat Man en Japón. También se deberá recordar un evento por demás importante: El accidente OVNI ocurrido el 16 de agosto de 1945 al noroeste de Trinity a 29 kilómetros de la Ground Zero o Zona Cero de la prueba, fue en San Antonio cerca al Rancho Padilla, donde dos testigos presenciales experimentarían dos eventos que marcarían su vida: José Padilla y Reme Baca, niños en aquel entonces.