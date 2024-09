Pelea de autoritarios: ¿Llegó el fin?

Allá por 1645, el rey Carlos I gobernaba Inglaterra que ya tenía un Parlamento. El monarca, que creía que su fuente de poder era la sangre real, no aceptaba que tenía al frente unos límites llamados parlamentarios, cuya fuente de poder era la soberanía del pueblo. Al ver la negación de su majestad, el denominado ejército parlamentarista lo derrotó en 1645 en la batalla de Naseby. Así comenzó su fin.

De ese modo, nació el 20 de enero de 1649 la Suprema Corte de Justicia. El procurador general Johnn Cook acusó al Rey de “alta traición y de otros altos crímenes (…) en el nombre de los comunes de Inglaterra”. Agregó que el Rey había sido “confiado con poder limitado para gobernar con y de acuerdo con las leyes del país y no de otra forma” y que en lugar de ello había “traicionera y maliciosamente hecho la guerra en contra del Parlamento y el pueblo que éste representa”.

La sentencia final calificaba al rey como “tirano, traidor, asesino y enemigo público e implacable de la República de Inglaterra”. Cook le pidió responder a los cargos ante el pueblo, del cual era Rey electo. Carlos I se negó porque estaba seguro de que Inglaterra no era una República, sino un reino hereditario desde hace mil años. Al ver que su majestad no salía de su burbuja, la Suprema Corte lo condenó a muerte.

Esta historia simboliza que un gobernante por muy rey que sea tiene límites (la ley y la voluntad popular) y debe responder por sus actos. A estas alturas, no con la muerte, sino con la pena establecida en las leyes tras ser escuchado, al igual que Carlos I, en un juicio de responsabilidades ante la Suprema Corte.

En una democracia presidencialista como en el Estado Plurinacional, el Presidente se parece un poco a un rey de la era absolutista. Actúa como si no tuviera límites. No se da cuenta que su poder tiene una fecha de caducidad. En la medida que ésta se acerca, su poder declina. Y si su popularidad también declina, su fin es casi inevitable.

Carlos I perdió la cabeza porque no entendió que la democracia, que gateaba aquella vez en Inglaterra, significaba consenso. Creía que su derecho a ser poderoso era más que el derecho de la gente a reclamar la distribución de poder a través del Parlamento.

Pasa algo similar en este momento en Bolivia. El Presidente Luis Arce cree que es malo el pacto. Como amigo del dictador venezolano Nicolás Maduro, cree que para sostenerse en el gobierno hay que usar el poder ilegítimo para aplastar al diferente. Desconoce que para alcanzar ese objetivo, un gobernante debe tener más fuerza que sus adversarios. Arce no la tiene en este momento.

Como marxista, el Presidente debería saber que en una sociedad dividida en clases sociales la gente tiene intereses también divididos. Si no quería una sociedad dividida, debería acabar con las clases e imponer el socialismo. No lo hizo. Sin embargo, no sólo las clases dividen, sino también el poder, la riqueza, las filosofías de vida, la ideología, la religión y hasta el carácter de las personas determinadas por los genes.