Peligrosa parálisis de la Asamblea Legislativa

Es penoso reconocer que en más de una ocasión diputados y senadores no han sabido responder con idoneidad y transparencia al mandato de sus votantes, pero incluso esa penosa circunstancia que es lastre político de todos los países no es motivo suficiente para desconocer el valor de ese pilar fundamental del sistema político vigente. Sin embargo, en Bolivia, la Asamblea Legislativa está sumida en una parálisis casi terminal que lleva a pensar que el país toma senderos de autoritarismo y se aleja, cada vez más, del camino de la democracia.

La Asamblea Legislativa no sesiona desde el mes de marzo; por lo menos 24 proyectos de ley están paralizados, los ministros, amparados en una malsana acción del Tribunal Constitucional no rinden cuentas de sus actos, las elecciones judiciales también están paralizadas, el Gobierno pregona y anuncia nuevos contratos para la explotación del litio sin el aval constitucional que corresponde y el Vicepresidente del Estado, principal cabeza del Órgano Legislativo, está sumido en una inacción peligrosa que parece premeditada, con el agravante de que la ciudadanía está perdiendo la confianza en las instituciones democráticas.

El corazón del sistema democrático late lentamente, casi como si se tratase de un paciente en estado crítico. ¿Crítico o desahuciado? No es retórica ni una interrogante menor. Y si el sistema político no reacciona, tendrá que reaccionar la ciudadanía para evitar un desenlace de imprevisibles consecuencias. Guardar silencio o actuar con indiferencia no es una opción, bajo ninguna circunstancia.