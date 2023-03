Jhonattan Acosta estuvo perdido (espacio) y amenazado (animales) en la selva amazónica del departamento de Beni por más de 30 días. Las adversidades que vivió fueron inimaginables, duras e inolvidables. Esta historia personal no tiene nada que ver con la cotidianidad política boliviana, pero las circunstancias en las que estuvo, prácticamente un mes, sí. ¿Estamos perdidos y amenazados en el campo político como lo estuvo Jhonattan en la selva?

El campo político boliviano está perdido: sucio, manchado, confundido, sin norte, y motivado por intereses de grupos de poder que consideran a los bienes del Estado como su patrimonio privado y, además, desconectado de las reales necesidades de la gente que no es militante ni simpatizante de un partido político. El país está amenazado: intimidado por la difícil situación económica que cada día genera incertidumbre y ansiedad.

Me enfocaré en lo que sucede en el campo político porque sobre lo que acontece en lo económico se encargan sus expertos y pensadores. Para nadie es un secreto que cuando la economía tambalea, la política se afiebra, se descompone, se pone de mal humor. Es importante tener en cuenta, por lo menos de forma general, el desempeño de la economía para obtener una mejor mirada sobre las tendencias políticas.

Por lo visto, leído y escuchado, la economía del país vive días oscuros. Me preocupa que quienes deberían estar buscando escenarios de entendimiento para que la oscuridad no sea larga y cruel, están más perdidos que Jhonattan. Las elecciones generales se desarrollarán, si no suceden cosas extraordinarias, en 2025. Parece que falta mucho, pero los tiempos en la política boliviana son acelerados. Sin embargo, ninguno de los actores políticos -con aspiraciones electorales- están considerando las velocidades políticas y amenazas económicas porque todos están ensimismados en sus pugnas internas, de familia.