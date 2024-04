Personas en situación de calle: faltan estrategias de atención

Las cifras frías no reflejan la vida de cada uno de esos seres humanos y lo que deben atravesar para sobrevivir. Por ejemplo, se conoció que tienen un inicio sexual desde la niñez, que sufren abusos físicos y sexuales con frecuencia, que también son maltratados y hasta extorsionados por policías o gendarmes.



La Policía, en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación hacen operativos periódicos en las llamadas zonas rojas donde viven estas personas. Los arrestan, botan sus pertenencias y después se van. No hay una acción real, porque parecen más ‘limpiezas’ esporádicas, que atención a una población creciente que clama por ayuda. Los centros de rehabilitación que existen son mayoritariamente de la sociedad civil y no del Estado. Tampoco hay presupuestos para desarrollar campañas de prevención del consumo de drogas. Es como si se tratara de seres invisibles, que no existen para las entidades llamadas a brindarles la asistencia necesaria.