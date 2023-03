Perspectivas de las fintech en Bolivia

La tecnología siempre ha liderado el ritmo en el que se han desarrollado nuevos productos y nuevas formas de hacer negocios. El sector financiero, que tradicionalmente se ha considerado conservador, ha tenido que mantener este ritmo de desarrollo y adoptar estas nuevas tecnologías (fintech). A propósito de este último particular, los estudios y reportes que se publican en Latam sobre el ecosistema de las fintech no incluyen un diagnóstico de las innovaciones tecnológicas que se están dando en Bolivia, pese a que existen algunos casos de éxito. La razón por la que no se tiene una presencia destacable podría obedecer a la carencia en nuestro país de un ecosistema integral para las fintech, apoyado por recursos y mecanismos que permitan el aumento de este tipo de emprendimientos innovadores.

Tomando en cuenta el horizonte de tiempo no tan corto para la materialización de prerrequisitos para constituir el ecosistema de las fintech, amerita una evaluación de la legislación vigente, la inclusión de otras tipologías penales como el crimen cibernético o el desarrollo de una Ley de Protección de Datos, la regulación de la computación en la nube, etc. Con estas innovaciones nuestro país tendría posibilidades de aparecer en el mapa de las Perspectivas Fintech en Latinoamérica.

Una de las ventajas que nos proponen las innovaciones en servicios financieros es la oportunidad de financiamiento que se genera para aquellas startups esencialmente en sus etapas de concepto, validación y lanzamiento que, bajo la óptica y el análisis tradicional de las entidades de intermediación financiera (EIF) reguladas, no se constituirían en sujetos de crédito ya que muchas de ellas no generan los suficientes flujos de fondos ni cuentan con garantías debido a que inicialmente no tienen una certidumbre de éxito en el corto y largo plazo. Frente a dichas limitaciones, las startups ofrecen posibilidades de financiamiento bajo la modalidad ‘per to per’, es decir, haciendo posible la identificación del financiador y del sujeto financiado bajo condiciones y tecnologías de evaluación nuevas y por supuesto mucho más baratas que un crédito comercial.