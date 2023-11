PGE 2023: Del blindaje de la economía a la conspiración

El Gobierno hace cuestión de Estado por las siete enmiendas y denuncia el sabotaje económico de una nueva mega coalición de archienemigos del pasado. Ahora Evo duerme con Camacho. La narrativa que instala es que si no se aprueba el presupuesto en su totalidad, gobernaciones, municipios y universidades serán estranguladas financieramente. Es un todo o nada. Se argumenta que el desarrollo económico de Bolivia, todos los equilibrios sociales y económicos están en juego si no se aprueban las siete enmiendas que, a estas alturas del campeonato, se han convertido en los Demiurgos del proceso de cambio. Pero veamos si el mundo va a parar y no se podrá ejecutar el dinero si estos sietes jinetes no avanza. Dígase de paso, que las siete enmiendas que modifican artículos de cinco leyes.