PGE 2023 ¿Le estamos haciendo caso al FMI?

Hace pocos días, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, presentó los objetivos y datos económicos importantes del proyecto de ley para el Presupuesto General del Estado 2023; con metas macroeconómicas tales como un crecimiento del PIB del 4,86%, inferior al 5,1% de estimado para esta gestión, una inflación proyectada del 3,57%, no muy lejana al 3,3% establecida para este año.



Sin embargo, se observa un decrecimiento del 20,1% en la meta de inversión pública para el 2023, con un monto de $us 4.006 millones. Si bien el déficit fiscal que plantea para es del -7,49%, menor al 8,5% de este PGE 2022, se explica, entre tantas razones, que, al tener una menor inversión pública, esto producirá directamente un menor gasto público y; por ende, un menor déficit en el país; pero todo dependerá si es que no se eleva el gasto en otras partidas, o como lo que ocurrió este año con un incremento en el costo de la importación y subvención de combustibles; de hecho, para 2022 se tenía presupuestado Bs 4.794 millones para este efecto, pero ahora el mismo crecerá, en 2023, en 59,4%; es decir a Bs 7.642 millones.



Los PGE agregado y consolidado crecieron en un 4,3 y 3,8% con respecto al 2022; sin embargo, sería interesante analizar un poco mas a fondo, los cambios importantes que se darán en este próximo 2023, en sus presupuestos consolidados de ingresos y gastos cuando se los tenga a detalle; pero se observa que no hubo, en términos porcentuales, mucha variación en la asignación presupuestaria a educación y salud (10,8% y 10,1%), son prácticamente lo mismo en relación al 2022, pero el gasto de Gobierno subió al 2,2% y Defensa bajó al 1,8%, modificaciones muy pequeñas.



En lo que se refiere inversión pública,con respecto al 2022, los sectores multisectorial, productivo e infraestructura tendrán menos recursos, el único que aumentó fue el ‘social’ de Bs 862 a 1.024 millones (del 17,2% al 26%); sin embargo, aunque se proyecte una menor inversión pública, el Gobierno destinará un 42% para el sector productivo, un porcentaje similar que en 2022, pero en menor monto (- 21,5%).



De acuerdo al último informe del FMI, Bolivia tiene proyectado un crecimiento económico del 3,8% y un 3,2% para el 2022 y 2023 respectivamente, con una estimación del desempleo del 4% para la próxima gestión, datos que no se tocaron en este informe ministerial; sin embargo, al parecer el Gobierno reajustó su PGE, metas y política macroeconómica tomando en cuenta informes internacionales pero también al contexto mundial donde la gran mayoría de las economías no se han recuperado plenamente de la pandemia.