¡Pobre Negro!

El título nos recuerda la dramática novela del venezolano Rómulo Gallegos. Los paceños, tenemos un ‘negro’ que ha sumergido a la ciudad de La Paz, en una gravísima situación de peligro por su falta de capacidad en gestión y prevención de riesgo.

¿Quién diablos, es este Negro? Ivan Arias, es el ‘tecnócrata’ que ha vivido de la función pública y de la cooperación Internacional, durante más de 30 años, hacía turismo en gran parte del territorio boliviano ‘capacitando’ Alcaldes, Concejales y servidores públicos municipales, diciéndoles ¿Qué?, ¿Cómo? Y ¿Cuándo? deberían cumplir sus funciones, cómo realizar una adecuada inversión pública, generar desarrollo humano y económico en sus respectivas jurisdicciones. Como decía mi abuela ‘del dicho al hecho, hay mucho trecho’ o ‘con la boca y el dedo se hace un potrero.

En noviembre de 2020, Lucho Arce con el MAS recuperó la administración central del Estado, con una excelente votación en todo el territorio nacional, La Paz, no fue la excepción, también ganó. Pero para las elecciones subnacionales de marzo 2021, los paceños, en el ejercicio de su soberanía decidieron no votar por el MAS para la Alcaldía ni para la Gobernación, no porque quisieran generar el contrapeso de poderes, sino, porque la zona pudiente de La Paz, que no comulga con la base social (mayoría) que tiene el MAS-IPSP, a la cabeza de Carlos Mesa y otros, que no ganaron el 2020, cerraron filas y apoyaron a Ivan Arias (municipalista) para que administre La Hoyada, después de 3 lustros en manos de Juan del Granado y su delfín Luis Revilla.

¿Qué hiciste “Negro”? ¡andar de preste en preste! ¿bailar morenadas y todos los ritmos musicales de nuestra linda cultura? ¿embriagarte todas las semanas, como albañil recién pagado? mientras nuestra ciudad se cae a pedazos por falta de políticas e inversión pública, la incapacidad salta a simple vista, la zona Sur, Calacoto, San Miguel, Los Pinos y Achumani, donde te dieron el voto, déjame decirte, que esas zonas en un pasado fueron el orgullo de los paceños, ahora son un desastre, no existe una calle que no tenga baches, la 21 de San Miguel tiene 238 baches ‘mal contados’ que dirán quienes te hicieron Alcalde, por allá ni te asomas.

El Código de Tránsito, establece como infracción conducir haciendo “Z” pero los malditos ‘cráteres’ que tienen todas las calles y avenidas nos obligan a circular en Z, con los riesgos que ello trae; o es que ¿tienes algún convenio con los talleres de suspensión y dirección que hay en la Landaeta? los vehículos cada vez visitan más estos lugares, porque no has tapado un solo bache en tu gestión. ‘Negro’, has cumplido tres años en el cargo y no se te conoce una sola obra para la ciudad; ¿porque no pones en práctica, lo que predicabas cuando eras consultor de diferentes Gobiernos Municipales y de varias agencias de Cooperación Internacional?, ¿no aprendiste nada de los verdaderos municipalistas como Carlos Hugo Molina, Roberto Barbery o Rubens Ardaya Salinas (+) ?, esos si eran promotores de inversión en desarrollo humano y económico. ¡Negro, otra cosa en con guitarra!

Por otro lado, lo más lamentable es tu incapacidad de prevenir los efectos de los procesos climáticos, eso raya en ‘incumplimiento de deberes’; si bien es cierto, que no podemos responsabilizar de los desastres a la ‘madre naturaleza’ cuando somos las personas que la estamos destruyendo; sin embargo, tenemos un Alcalde, que teniendo la información de los “Mapas de Riesgos 2009-2011” elaborados y financiados por la Cooperación Suiza, en la que claramente advierten que los fenómenos climáticos son ‘cíclicos’ es decir, se repiten.

Ese estudio identifica a La Paz -Hoyada, con riesgo de derrumbes e inundaciones severas cada 5 años, entre noviembre y marzo (a finales del 2018, uno de los Puentes Trillizos y otras zonas) Consecuentemente, se debió prevenir que a finales de 2023 o inicios de 2024 se repetirían estos fenómenos. Pero vos estas en otras, (hizo fiuuuu y después hizo plafff). Los paceños que han perdido sus familiares y sus viviendas, que ven como todo se los lleva el agua, no están para tus explicaciones ‘estúpidas’ que generaron memes en redes sociales. Esto es de vida o muerte.

Los paceños, le negamos el voto a Cesar Dockweiler, quien demostró capacidad para generar desarrollo económico y humano, el proyecto “Mi teleférico” generó inversión pública, así haya sido con préstamos, la inversión está, se la ve, se la siente y es de muchísima utilidad para el transporte de los ciudadanos, especialmente, entre la Hoyada y El Alto, su proyectista y ejecutor ‘un economista-militar’, que conoce y sabe materializar proyectos, que pena por La Paz, Dockweiler, hubiera sabido enfrentar este problema; a 3 días de derrumbes y no salías a dar la cara, sino fuera la presión social de los ciudadanos a través de las redes, que reclamaba la ‘ausencia’ del Alcalde, no aparecías, para nada; también hay otro culpable, Luis Revilla (prófugo) que durante su gestión emitió las autorizaciones para urbanizar y construir viviendas en las denominadas ‘zonas negras’ sumadas a los avasallamientos de zonas arbóreas como los parques de Pura Pura y Chiri Chiri, que actuaban como esponjas en la retención de agua, para que no baje de golpe a la ciudad, ahora estamos pagando una factura muy cara.

Fuiste Ministro de Obras Públicas ¿Qué planificaste para La Paz? Ésta ciudad es un desastre, no hay nada nuevo y sobre llovido mojado, encima, están los peligros que generan los Puma Katari, el tamaño y peso no es el adecuado para el centro paceño ¿son sólo otro negocio de Revilla? además han colaborado en destruir nuestras calles y avenidas, estamos sin Alcalde, sin Concejo, sin fiscalización, sin prevención, sin soluciones, sin un futuro para la ciudad.