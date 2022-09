Poder se escribe con J

La frase no es mía. Yo simplemente la apropio porque describe perfectamente lo que nos pasa a los bolivianos que no entendemos por qué el Poder hace uso de él sólo por Joder a la gente, a los gobernados, a la oposición y en muchos casos al oficialismo y a sus compañeros también.

En el tema censal, el gobierno hace las cosas “para no hacer Censo”, porque eso implica, como ya lo dijimos, nos va a mostrar otro país, que ya no será útil a quienes tienen el Poder y la posibilidad de Joder, si se piensa en otro proceso electoral, sin tocar nada; no hay duda que, si pueden, no va a haber censo… así no pierden su posibilidad de aumentar su Poder simplemente para seguir con su afán de Joder.