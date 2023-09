Política y ciudadanía

El gran dilema de la política actual es que se mueve en un campo agotado. De alguna manera todos percibimos que las disputas entre las fracciones masistas hacen parte de una forma de lo político que pensamos se había superado con la democracia de 1982. Las disputas, las acusaciones, los dobles discursos, las trampas etc. hoy la ciudadanía las cataloga como una manera muy particular del pasado inmediato, y considera que la forma de hacer política no solo es más próxima a cada cual y mas simple en la medida y que tiene que ver con mis necesidades cotidianas, sino, además, que a superado una larga época en que giraba en torno a personalidades de toda calaña, unos buenos, otros malos, y algunos desastrosos.