Por la dignidad de los adultos mayores

En los hechos, los seguros públicos carecen de medicamentos y prestaciones para ellos, aunque en la teoría se diga lo contrario. En tanto que los seguros privados no tratan igual a las personas mayores: o la cobertura se reduce al 50% de los costos de los servicios médicos o directamente no son admisibles para estas empresas. Todo esto implica que mantenerse saludable se hace prohibitivo a medida que pasan los años.

No hay que olvidar que, a medida que pasan los años, el cuerpo se deteriora, pero la mente no necesariamente y esto causa dolor por lo que ellos quisieran hacer y no pueden por los achaques propios de la edad. A ello se suma que los más jóvenes desprecian a quienes ya no tienen una vida productiva, sin tomar en cuenta cuánto dieron a lo largo de toda su vida y existe el agravante del maltrato sicológico y físico