¿Por qué no se puede aprobar la Ley del Presupuesto 2025?

1. PORQUE NIEGA (ADREDE) LA REALIDAD. Aunque el gobierno de Luis Arce ya nos tiene acostumbrados a presupuestos con proyecciones que no se cumplen, las estimaciones del Presupuesto General del Estado 2025 son absolutamente irreales, partiendo del tipo de cambio como punto crítico. La subestimación del tipo de cambio afecta directamente los ingresos por IDH que perciben los gobiernos subnacionales, transfiriendo la responsabilidad del ajuste fiscal a los niveles de gobierno más cercanos al ciudadano. Mientras tanto, el gobierno central concentra y amplía sus recursos, profundizando la inequidad.

Estas acciones no son nuevas, pero el presupuesto de 2025 lleva esta tendencia a niveles alarmantes. Aún más grave es que el gobierno recuerde en los considerandos del proyecto que, si no se aprueba el presupuesto antes del 31 de diciembre, su aplicación será automática. Sin embargo, esta aprobación automática solo rige para el presupuesto como tal, no para los cambios legales propuestos ni las violaciones constitucionales.