Por un puñado de dólares. El arte de encontrar culpables, pero no soluciones

En febrero del 2023 se acelera la crisis de los dólares. En este mes, las reservas internacionales (RI) del Banco Central de Bolivia (BCB) había llegado a 3.538 de verdes. En el 2015, las RI eran de 15.123 millones de dólares. Desde esa época el gobierno impulsó varios parches para tentar superar la caída en picada de las RI. Ofreció pagar un tipo de cambio mejor a los exportadores. Convirtió al BCB en una casa de cambio. Presionó para que la Asamblea Plurinacional apruebe la venta de 22 toneladas (t) de oro de las RI. Gritó hasta cansancio que esa era la solución a la escasez de divisas y todos los que se oponían a la venta del oro no pensaban en el bienestar del pueblo y la estabilidad. Se vendieron las 22 t, como 1.300 millones de dólares, y no pasó nada. La crisis del dólar continuo.

Pero resulta que el BCB se gastó los dólares y no tiene como revertir el Swap de monedas. El BCB reconoce la deuda y dice que ya devolvió 500 millones de dólares. Y afirma que: “No es que no está queriendo pagar sus deudas, sino que no está pudiendo”. Las RI en efectivo son tan solo de 139 millones de dólares y promete honrar sus obligaciones el 2026, si es que la banca privada le devuelve los Bolivianos que le entregó. Los bancos no tienen estos recursos porque los han prestado a 15 años. Esto se conoce tecnicamente como descalce.