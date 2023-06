Preguntas que necesitan respuesta

Con el derecho que me asiste y a los bolivianos dueños que dicen que somos los dueños de BoA, me permito hacer esta nota para que quienes están a cargo, primero, entiendan que no son los dueños, sino que tienen responsabilidad de la empresa estratégica y pública del Estado y solo son empleados nuestros.



Lamentablemente, cuando solicitamos hablar con ellos, nunca responden ni llamadas ni mensajes, lo que dice muy mal de ellos. ¿O será que estando en esos puestos por más de 10 años se creen dueños? No entienden su condición de empleados públicos y su deber es estar al servicio de los bolivianos, dueños de BoA.



Ojalá que el Ministro de Obras Públicas se aleje un rato de la tele y llame la atención, y como cabeza de sector pueda responder a nuestras preguntas, antes que sean consideradas como un daño económico al Estado. Primero, ¿por qué se trae una aeronave Airbus que ha sido desechada por Air Europa en la ruta Madrid-Santa Cruz? ¿Por qué se quiere traer un avión que es de fabricación europea y distinta a la flota que tiene BoA? Con el antecedente que durante el Lloyd Aéreo Boliviano tuvimos problemas (fui director del LAB), no digo que era una mala aeronave, pero tuvo un costo enorme, herramientas, entrenamiento de pilotos y mecánicos, que al final fue un fracaso rotundo. El Estado tuvo que deshacerse de los Airbus A 300 para traer los Boeing 767.



Cómo el Ministro puede decir que se está modernizando la flota de BoA, si los 330/200/300 tienen 10 años mínimo de antigüedad. Cómo quieren competir en la ruta a Madrid frente a un flamante 787 Dream Liner de Boeing de Air Europa, que usa estas aeronaves de costo más bajo operacional y que justamente dejó los Airbus por no ser eficientes. Cómo esta empresa al igual que Delta, Avianca, Latam, Qatar, Korean Air, Air Canadá y muchas más que dejaron los Airbus 33O (los únicos volando en Sudamérica en Aerolíneas Argentinas, empresa que tiene una perdida diaria de casi un millón de dólares) se fueron a los 787 Boeing, que tienen un menor consumo hora de combustible, más asientos y mayor capacidad de carga. ¿O estas empresas líderes del mundo no saben de costos y tipos de avión y BoA sabe más?



Sabemos que en BOA trabajan varios exempleados del LAB, que dio prestigio al país por su excelente servicio y destinos que llegaba donde BoA, a pesar de tener más aeronaves, nunca llegó e hizo que otros explotaran haciendo fugar divisas del país. El LAB sí que supo lo que es modernizar la flota al igual que AeroSur y Amaszonas. El primero trajo los Foker turbohélices, el 737/300, 727/100/200, el 767/300 y el 7O7 carguero, junto con AeroSur que trajo el 767/200 y el único 747/400 a Sudamérica; Amaszonas, un Cavaran y un Metro, además de los Grj y Embraer 190.