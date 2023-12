Presupuesto 2024. Entre Mandrake y Locotito

El Presupuesto General del Estado (PGE) es el principal instrumento de la política fiscal, a través del cual, el Estado planifica los gastos e inversiones, que realizará a lo largo de un año, y establece cuáles serán las principales fuentes de ingresos para cumplir con sus objetivos económicos y sociales.



A rigor, familias, empresas e instituciones planifica sus gastos e ingresos, pero también es una práctica común y saludable evaluar el presupuesto del año anterior, para que así, las proyecciones que se hacen para el siguiente periodo sean consistentes.



A pesar de que la normativa en Bolivia obliga al Poder Ejecutivo a hacer un informe sobre los resultados del presupuesto del año, a través de la Asamblea Plurinacional, en la práctica, esto nunca se cumple. Por lo tanto, todos los años es borrón y cuenta nueva y se dibuja el presupuesto sin mirar atrás.



En realidad, la presentación del presupuesto se asemeja a un acto de magia contable en dos etapas. En la primera, aparece el renombrado Mandrake del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y anuncia, en hora estelar, que en esta oportunidad (2023) sacará un enorme conejo, de cola esponjosa, de su galera que pondrá de rodillas a propios y extraños. Anuncia un crecimiento económico de 4.9%. Los hechizos del modelo nuevamente desplazarán sus bendecidas alas sobre la economía. La varita mágica del Estado comandará el desarrollo para alcanzar metas económicas y sociales increíbles. A saber: Industrialización con sustitución de importaciones, aumento de la productividad, salud y educación gratuita y reducción de la pobreza. En el amor vagabundo y la politiquería, el papel aguanta todo.



Sin embargo, pasan los meses y el presupuesto inverna en las cuevas de la burocracia. Los datos de cumplimiento de las metas salen a cuentagotas. A estas alturas del año (noviembre y diciembre), el otrora gran ilusionista se ha convertido en Locotito, un aprendiz de hechicero del bajo clero, de esos que animan fiestas infantiles. Ahora, él es el encargado de sacar de su sombrero de copa a un escuálido conejo más parecido a un ratón. El crecimiento económico será solo del 2% y por supuesto, exhibe una larga lista de pretextos recién pulidos por los ideólogos del régimen. Para el 2024, redoble de tambores, se anuncia un crecimiento de 3.71%. ¿Otro conejin de colita blanca como el algodón que al final será un conejo enano?



Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la inversión pública. Se monta el escenario del acto pirotécnico. Un coro de ñustas vírgenes revolucionarias se prepara para cantar. Putus al viento para anunciar el tótem del modelo de desarrollo económico. En el 2023, la inversión pública llegará a $us 4.000 millones en equipamiento y construcción de infraestructura productiva dirigida a la industrialización. El taumaturgo mayor, con su mejor capa, posa orgulloso frente a una montaña de dinero contable en el presupuesto.



Otra vez, transcurrido el implacable tiempo y cuando la mayoría de la gente ha olvidado las promesas del mago Mandrake, nuevamente, da las caras Locotito y con una sonrisa que le come la vergüenza reconoce que la inversión pública no llegó a la mitad de lo prometido. Para el 2024, Mandrake hace los pases de magia clásicos y anuncia $us 4.274 millones de inversión pública. ¿Qué dice Locotito?



Tampoco puede faltar en el ritual contable del PGE, el truco de los subsidios a los hidrocarburos. En este caso Mandrake se endurece, pero sin perder la ternura revolucionaria, y larga una arenga justificando la subvención. Todo por el pueblo boliviano, se anuncia. Pero no se dice que los subsidios beneficiaran a gente que no necesita: clases medias altas, grandes cooperativistas mineros del oro, y agroindustriales gigantes. Todos en el mismo saco a disfrutar de las mieles del Estado.