Previsible fracaso electoral

Era previsible el fracaso de la oposición al MAS en las últimas elecciones y las razones eran no solo conocidas, sino que se habían advertido a los actores con suficiente anticipación para que pudieran enmendar las mismas y no solo pusieron oídos sordos a las advertencias, sino que más bien incrementaron las causas que se sabía llevaban directamente a su fracaso electoral y lo más preocupante, llevaban al fracaso las esperanzas y expectativas de la mayoría de los electores a los que se traicionó por angurria, ignorancia y ceguera de los que se creían mesías y subieron a unas alturas desde donde no distinguieron la realidad ni las necesidades de esa gente.

Ahora que nos queda solamente ver el futuro considero que hay dos aspectos que nunca deben repetirse para encarar elecciones en las que se pongan en juego el futuro de los bolivianos. Empiezo por las causas internas y domésticas de los dos candidatos perdedores. Ninguno tuvo el alcance de ver el presente y menos el futuro, se encerraron equivocadamente en una guerra de mutua destrucción que consiguió su objetivo, se destruyeron mutuamente y destrozaron la esperanza de los miles de bolivianos que creyeron en ellos.

La verdadera causa estructural del fracaso de los dos frustrados candidatos tiene componentes de fondo, ninguno tuvo ni tiene el sustento de cualquier candidato que es un partido político. Su apoyo y respaldo fue de alianzas y agrupaciones de ciudadanos que los unía simplemente el sentimiento y la expectativa.

Los partidos políticos son agrupaciones de gente que se aglutina porque comparten una misma ideología, unos mismos intereses y los representantes de esos partidos buscan tomar el poder en representación de sus correligionarios. Las agrupaciones de la sociedad civil no tienen ideología que los una, tienen intereses y sentimientos comunes.

La ideología es la doctrina filosófica que tiene las ideas que caracterizan el pensamiento de las personas y en base a esa ideología grupos de personas que piensan y siente igual buscan un fin, un resultado y lo hacen a través de los partidos políticos.

El partido político no es una agrupación de ciudadanos que consiguen tener personalidad jurídica y ya está o que tengan un programa de gobierno; debe tener principios, una filosofía de vida para llevar a cabo sus proyectos. Sus líderes organizan un partido político con comandos de gente ideologizada que va formando cuadros políticos en la ciudadanía que van a responder a ese partido político, no es una agrupación emocionalmente coincidente, son conformaciones de grupos sociales que piensan igual y que tienen los mismos objetivos.

Esos comandos, pueden trabajar en las redes sociales, pero su principal laboral la realizan junto al pueblo, en sus casas, en sus comunidades, en sus pueblos, en sus ferias y mercados, comen con esa gente, comparten con esa gente, ayudan a esa gente y no se gana al pueblo, al verdadero pueblo, con caravanas de autos, con redes sociales, con fríos mensajes televisivos que tienen el mismo final que una publicidad de jabón de tocador.

Los políticos tienen que embarrarse en el lodo de la realidad donde vive y transcurre su actividad el pueblo y entonces cuando pidan su voto, esa gente sabe a quién darle. Era previsible el fracaso electoral, la macana es que los que pagarán sus consecuencias no van a ser los candidatos, sino el pueblo al que traicionaron.