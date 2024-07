Primarias: la oportunidad perdida y la oposición boba

En efecto, la necesidad de tener elecciones internas Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a las que tanto miedo tienen los “2 MAS”, tiene que ver con que la oposición, generalizada como la “derecha” no sólo por el masismo sino por la población en su conjunto, compuesta por 10 partidos y 2 agrupaciones o alianzas políticas (se excluye al MTS que no es opositor de derecha) que perdió la oportunidad de usar la máxima expresión de la democracia participativa, es decir el voto, para que sea la población la que dé, a cada una de ellas, la “posición de arranque” de sus candidatos de cara a las elecciones nacionales.

Pero, no, muy al estilo nuestro, la oposición se desentiende del objetivo general o colectivo y se atrinchera en sus siglas y “derecho”, que no pierde en las PASO sin tomar en cuenta que deberá participar en el acto electoral oficial, porque ya estuvo en las previas; cualquier consideración o argumento en contrario cae por la evidencia aquí argumentada.

Segundo argumento del TSE en su proyecto (https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2024/07/Nota-Proyecto-de-ley-Elecciones-Primarias.pdf) de ley: El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra precautelando la sostenibilidad financiera, con el objetivo de efectivizar el manejo apropiado de bienes del Estado y optimización del uso de recursos públicos, por lo que, en atención a la política de austeridad, no es recomendable la inversión de recursos públicos en elecciones primarias que, por antecedentes previos, no generaron ejercicio democrático, sino por su definición normativa, se constituyeron en una ratificación de candidatos únicos y un gasto de recursos del Estado que podrían ser utilizados de mejor manera.

¡Vaya, parece que el TSE se convierte en “Ministerio de Economía y Finanzas” de facto!; ahora se da a la tarea de “precautelar la sostenibilidad financiera del Estado” y, además, en vez de reconducir la democracia en materia de primarias como deben ser, argumenta que las anteriores no resultaron como debían; claro, las anteriores las hizo Evo Morales a su gusto y necesidad, para justificar su ilegal habilitación, pero en estas, considerando la experiencia de las elecciones pasadas, pudieron dar el salto de calidad, pero “el Lucho hermano” no quiere enfrentarse a Morales que, no está habilitado para ser candidato y parece que el TSE no quiere ser quien le corte las alas al Jefazo, cosa que va a tener que hacer, no solo porque el artículo 168 de la CPE impide más de una reelección y él ha sido electo una vez, reelecto 2 veces y la tercera hizo fraude y él mismo anuló la elección y descabezó a “su TSE”, sino porque, como muy bien señala el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, en la entrevista que concedió a Sin Compostura: 'Evo Morales no puede ser candidato a presidente', existe la Sentencia Constitucional, SCP 1010/2023-S4, dictada antes de que el TCP haya decidido autoprorrogarse, de fecha 28 de diciembre del 2023, que, “en el párrafo III.5.2, página 32, establece la restricción de la reelección indefinida en forma continua y discontinua”.