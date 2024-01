Prolegómenos de un estado en crisis

El actual TCP mediante Declaración Constitucional No. 001/2020 de 15 enero 2020, a consulta de la Ley 1270 debido a la pandemia y crisis política, amplía el mandato de la Asamblea Legislativa (166 parlamentarios) y el Ejecutivo a la cabeza de la señora ex presidenta Jeanine Añez, hasta la posesión de las nuevas autoridades. También se amplía el mandato de autoridades de los gobiernos autónomos.

La Declaración Constitucional No. 0049/2023 del 11/12/2023, no consultada para dictar una ley, es una auto prórroga indefinida del TCP y el órgano judicial: a) Violenta el mandato popular, aun sin legitimidad, de 6 años expresado en las urnas por la soberanía el pueblo. Es decir, están en sus cargos sin mandato. Violando el artículo 7, 26.II numeral 2 y 144.II numeral 1 de la CPE. b) Contrasta con los artículos 180 (legalidad), 182, 188, 194 y 198 de la CPE. y c) La interpretación de la DCP No. 0049/2023 del 11/12/2023 ha sido dictada al margen de la atribución y la función interpretativa del TCP.