Pucamayu y el silencio oficial

Pucamayu era hasta hace poco tiempo una pequeña e ignota comunidad campesina enclavada en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, -donde no parece existir la presencia del Estado como en tantos otros lugares,- y el pasado 12 de noviembre fue perpetrado por supuestamente algunos lugareños todavía no identificados, el atroz asesinato de cinco personas. Entre ellas se encontraban dos mujeres madres de familia y entre los varones un exmilitar del Ejército boliviano y otro de la Fuerza Aérea, además de un chofer de taxi. Sobre el primero de ellos circula la versión no confirmada de que, tras ser atrapado después de haberse dado a la fuga, fue obligado a cavar su propia tumba y sepultado en vida. Tal el horrendo fin de su existencia por no haber cumplido con la entrega de un par de fusiles FAL por el que había recibido Bs 27.000 de sus captores.