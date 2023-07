Pueblos indígenas y democracia comunitaria

En Bolivia, la democracia comunitaria se aplica única y exclusivamente en las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) y afrobolivianos; no en otras comunidades ni organizaciones. Aunque, aplicar las normas y los procedimientos propios es prerrogativa de todos los gobiernos, instituciones y organizaciones, salvo por una diferencia.

La democracia comunitaria es la denominación que la Constitución Política del Estado (CPE) asigna al conjunto de formas propias de democracia que tienen las NPIOC de Bolivia (arts. 11, 23 y 210; SCP 2114/2013, FJ.III.1). Sobre esto, al interior de la comunidad académica, política y de las organizaciones sociales, suelen discutirse los alcances de su aplicación. En tales debates, algunos afirman que la democracia comunitaria aplica a toda organización comunitaria y no únicamente a las NPIOC.

Que la denominación compuesta de NPIOC incluya el término “campesino”, además de “indígena originario”, no implica que la libre determinación beneficie también a comunidades sólo campesinas. Menos aun a cualquier comunidad u organización, por el único hecho de que la forma de democracia se denomine “comunitaria”.

Esas interpretaciones forzadamente extensivas no corresponden. La CPE limita la potestad del ejercicio de la democracia comunitaria a las NPIOC (arts. 11, 23 y 210), dejando claro que una NPIOC es únicamente aquella “que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española” (art. 30.I). No todas las comunidades son de existencia precolombina. De no existir esta precaución, muchas comunidades sólo campesinas e incluso algunos colectivos y personas de zonas urbanas con un mínimo de rasgo indígena podrían pretender aprovecharse de los derechos de las NPIOC para sus propios fines, aludiendo a su derecho a la “autoidentificación cultural” (CPE, art. 21.1). Esto ocurre actualmente, razón por la que es común ver gente sólo campesina o urbana mestiza ocupando cargos públicos reservados para las NPIOC.