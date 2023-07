Que el dolor sirva para mejorar

La resiliencia permite que las situaciones de dolor generen una transformación positiva. En Santa Cruz se destaparon horrorosos hechos que ocurrían detrás de las puertas de los colegios, sin que los profesores, las juntas escolares y menos aún las autoridades locales, departamentales ni nacionales se den por enterados.

A partir de la muerte de una niña que fue apuñalada por otro niño; el abuso sexual sostenido por varios meses en contra de un pequeño de 12 años y una infinidad de casos de bullying, queda claro que los estudiantes están desprotegidos en aquellos lugares donde los padres consideraban que estaban seguros.

Después del estupor y escándalo social causado por estos hechos, es preciso reflexionar y demandar que se haga algo para cuidar a los niños y adolescentes en las escuelas. Los centros educativos no son solo las aulas donde los maestros imparten contenidos académicos hasta antes que toque el timbre que anuncia el recreo. Son los espacios donde los chicos socializan, donde dejan ver los valores que aprenden en la casa y se refuerzan en la escuela; también pueden convertirse en los oscuros espacios donde hay bullying, violencia física y sexual, donde hay burlas, etc.

Por todo eso, la educación merece total atención de las autoridades de todos los niveles de Gobierno. No basta con tener una hermosa infraestructura si en los patios y los baños ocurren hechos de violencia que no son advertidos por nadie. No basta con que se saque una calificación determinada si nadie mira a los ojos a los niños para ver si están bien, si son felices o cargan con amarguras.

En las últimas horas, tras una inspección, se detectó que no todas las escuelas públicas cuentan con cámaras de seguridad y, si las tienen, no todas funcionan. Entonces, esa es una inversión que no puede postergarse, dados los acontecimientos. También es necesario que haya personal que preste atención a los recreos, para constatar que no se han convertido en tiempo de abusos entre compañeros. Asimismo, urge que los docentes accedan a una formación integral (académica y humana) para ser verdaderos guías de los seres a los que están formando; mientras que en las escuelas debería haber campañas periódicas para orientar a toda la comunidad educativa.

Que no se cometa el error de tratar a los niños y adolescentes como a un objeto cualquiera. Que no volvamos a enterarnos de paquetes de desayuno escolar en mal estado o de falta de cámaras y otros materiales esenciales para pasar clases. Y, por favor, que no se haga política con material escolar impreso con la cara de un político. Ya se vio con Evo Morales, con ‘Super Luchín” en otro momento y ahora con Jhonny Fernández. Los niños y adolescentes merecen el mayor respeto de parte de toda la sociedad y, más aún, de parte de quienes tienen cargos públicos y juraron para servir a la sociedad.