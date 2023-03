¿Qué hemos hecho para merecer esto?

Los niños, los ancianos y quien caiga en desgracia por una u otra enfermedad de estación continúan padeciendo como en las peores epidemias mundiales. Hoy Bolivia es un ejemplo de la dejadez de sus autoridades que no pueden o no saben contener este tipo de problemas que ocurren sistemáticamente todos los años. ¿La ciencia local no está calificada para generar un antídoto de un alacrán? Por supuesto que sí. La capacidad técnica y de investigación existe, lo que no existe son las partidas presupuestarias para hacerlo realidad. Y otra vez tropezamos con la misma piedra. Sin embargo, escuchamos que la prioridad es la salud, pero a la hora de la verdad, nada.