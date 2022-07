Que la bicicleta no sea una invitada de piedra

El 3 de junio de 2018 Naciones Unidas declaró el Día Mundial de la bicicleta, con el fin de promover este medio de transporte, un saludable instrumento de cambio social que contribuye al bienestar y al desarrollo sostenible. En no pocas capitales y ciudades importantes del planeta la sustitución del automóvil por este invento de dos ruedas creado por el alemán Karl Drais en 1817 gana las calles cada día más y con buenas razones.

Pero algo tan simple, necesario o divertido como andar en bicicleta puede ser una mala idea cuando no hay condiciones ni de infraestructura, ni educación vial. El 15 por ciento de los accidentes de tránsito que se registran en Santa Cruz de la Sierra involucra a ciclistas. Así lo dio a conocer la Unidad Operativa de Tránsito hace unos días. La preocupante cifra delata una peligrosidad asociada, por ejemplo, con la falta de consideración de los conductores de motorizados para con los ciclistas.

No es un vehículo menor, tiene las mismas normativas que los conductores de motorizados. Goza de los mismos derechos y obligaciones, lo que no tiene es la señalización adecuada en sus rutas asignadas en la gran ciudad. Si bien es un vehículo autorizado por ley (3988) y amparado en el Código Nacional de Tránsito, falta infraestructura para su real desarrollo.



La contaminación atmosférica, lumínica y sonora podrían disminuir con un mayor uso de la bicicleta, pero la gran mayoría no está dispuesta a lograr ese objetivo, que sabemos, es positivo y que traerá mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad.