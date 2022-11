Qué no hacer en el sector del petróleo y gas

Décio Oddone* En los últimos meses, no han faltado sugerencias sobre lo que debe hacer cada candidato a la presidencia de Brasil en el sector del petróleo y gas. Aunque no hubo claridad por parte de las campañas, las posibilidades van desde un refuerzo del rol estatal de Petrobras hasta una posible privatización de la empresa.

No perder la última ventana de oportunidad para producir hidrocarburos. La necesidad de combinar el suministro de energía con la seguridad del suministro y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero brinda otra oportunidad de utilizar los recursos de la producción de petróleo y gas para reducir la pobreza y ayudar a financiar la transición energética. No faltar al respeto a los contratos. Brasil tiene una tradición de cumplir con los acuerdos. Esto ha sido fundamental para el éxito de las subastas y para atraer inversiones que han hecho que la producción y los ingresos alcancen niveles récord.

No empeorar el régimen fiscal aplicable a la exploración y producción de petróleo y gas. La tributación brasileña es alta, compleja y regresiva, lo que reduce la competitividad de los proyectos en el país. Si bien la reforma tributaria puede utilizarse para mejorar la tributación del sector, la creación de impuestos extraordinarios sobre las exportaciones o sobre las utilidades tendría efectos no deseados, al perjudicar la inversión, la producción y los ingresos.

No ofrecer lotes en áreas donde existan dudas sobre el licenciamiento ambiental. El Gobierno debe definir con anticipación las regiones en las que se debe prohibir la exploración de petróleo y gas. No interrumpir el proceso de apertura de los mercados de refinación y gas natural, independientemente del papel que le sea asignado a Petrobras en el futuro.

No mantener el modelo de subasta vigente en el sector eléctrico, pasando a incluir la ubicación de las plantas y el consumo de gas doméstico entre los criterios de evaluación de las propuestas. No intentes controlar el mercado. La historia muestra que los intentos de controlar los precios de las materias primas duraron poco y nunca funcionaron. La adopción de precios de derivados que consideren los costos de producción nacional y de importación sería excesivamente compleja. La creación de un fondo de estabilización de precios es muy difícil de implementar y administrar.

No actuar de manera que los precios internos de los derivados estén muy por debajo de las cotizaciones internacionales. Una parte importante de la demanda brasileña se cubre con importaciones. Hasta 2015, Petrobras fue el principal importador. Esa situación ha cambiado. El valor de referencia por producto no es único. Depende de factores como el precio de compra, el flete a cada punto de venta, los costos del seguro y las pérdidas.

No buscar atraer inversiones que reduzcan la dependencia externa de los derivados. No desaproveche la oportunidad de implementar definitivamente el cobro de un valor fijo de ICMS por litro y la monofasia tributaria sobre los combustibles, desincentivando la evasión y el fraude.

No dotar a empresas y organismos estatales del sector. La profesionalización de los servidores públicos es fundamental para mantener un entorno propicio para la inversión. No burocratizar y complejizar las normas, reglamentos y procedimientos aplicables al sector.

No recomprar activos ya vendidos a inversores privados y no interrumpir, sino adaptar al nuevo momento, el proceso de desinversión de activos no esenciales de Petrobras. La venta de estos negocios permite que otras empresas comiencen a invertir en proyectos que no son prioritarios para la empresa estatal, acelerando la ejecución de las inversiones.