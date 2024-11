¿Qué significa ser rebelde? A propósito del natalicio de Albert Camus

Para el filósofo del absurdo, el hombre rebelde es el hombre que dice que no [1] ; el hombre que reconoce y toma conciencia de una situación que, en ese momento, ya no la puede soportar y, por lo tanto, pone un līmite.

Recordemos que para Camus, el absurdo nace del intento de encontrar respuestas a ciertos aspectos de la vida que no tienen mayor sentido; el absurdo es la eterna dicotomía entre: (i) el constante bombardeo de preguntas del individuo, sobre la racionalidad y/o sentido de la existencia y sus derivados y (ii) la no respuesta de una realidad que guarda un frío silencio (a esto Camus denomina como el “silencio metafísico”). La consecuencia lógica de seguir buscando respuestas ante ese silencio del universo, constituye el quiebre del individuo (este cae en el absurdo) y su consecuencia es el suicidio intelectual primero, para luego, caer en el suicidio el material (la pérdida voluntaria de la vida). Es decir, ante la inexistencia de respuestas sobre la vida, la existencia y sus aspectos ontológicos, esta (la vida) pierde todo sentido y se cae en las profundidad del nihilismo, donde nada puede ser bueno o malo y donde todo puede ser bueno y malo, al mismo tiempo.

La cuestión no es menor, pues si la vida no tiene valor en el absurdo y siendo el crimen la consecuencia lógica del suicidio, pues la muerte de otros seres humanos es válida, ética y hasta necesaria en los casos donde el hombre que se legisla así mismo sin mayor meta-valor que la nada. Pues, este meta-valor sobre el cual se determinará el valor de la vida de los individuos lo establece la ideología, la religión, o el dogma que se adopte como autoregulación.

La solución a tan descabellada conclusión, para Camus, es la rebeldía. Sucede que si uno se rebela al absurdo; si uno se rebela al silencio metafísico de las preguntas existenciales, uno dice no al suicidio, pues la consecuencia lógica de esa rebelión al absurdo es la valoración de la vida propia. Entendamos que al rebelarnos, nosotros estamos reconociendo que la vida no tiene mayor sentido y le decimos que no a la creación que no nos responde y nos rebelamos a la existencia, tomando, en consecuencia, el control de nuestra vida individual. La rebeldía trae consigo un acto individual de reconocimiento de valor sobre nuestra existencia. Existimos, consideramos que nuestra existencia tiene valor para nosotros, por lo tanto le decimos no al suicido y buscamos nuestro sentido de vida desde el meta-valor de estar vivos.