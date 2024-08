Quédense en sus países y transfórmenlos para bien

Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, es locura. Es por eso, que la solución no consiste en hacer lo mismo de siempre. Es decir, con huir no se soluciona nada, al contrario, abandonándolo (a su país), complican más la situación de sus propios países y la de los demás, a menos que se traten por motivos humanitarios de catástrofes, de seguridad, destrucción, DDHH y demográficas.

Existen quienes se mueven de por vida, con falsas creencias, esperanzados, de que por cuestión del azar, de la casualidad o por pura suerte nomás, así de por sí, surgirá en su sociedad, un “político o un outsider salvador, un líder político mesiánico”, que vendrá a salvarlos a todos, pero si la sociedad (que es la sumatoria de individuos), en realidad, no desean auténticamente mejorar ni transformar sus propias vidas, obviamente, ese político o líder, como quieran llamarlo, será un reflejo de esa su sociedad. No hay ninguna, novedad en ello. Lo que siembras, cosechas.

En otras palabras, no les importa el bienestar general ni los intereses generales sino solo los intereses económicos personales y/o de grupito (corrupción de amigotes, el capitalismo clientelista, el de amiguetes).

Con todo ello, la solución, para las personas en su propios países, no es vivir bajo la esperanza del “milagrito”, que de la nada, aparecerá un político o un forastero a salvarlos, tampoco consiste en salir huyendo, escaparse de su propio país, peor sin que exista una transformación personal (sin dominio propio), pues donde quieran que vayan, tan solo, son o serán, parte del engrosamiento de una gran migración tóxica a los demás países del mundo, porque no es una cuestión de lugar sino de mentalidad, si esa mentalidad individual facinerosa y “corrupta”, esto es, la “viveza criolla”, no cambia, sin importar el lugar donde estén o se encuentren, siempre buscarán la manera de perjudicar al otro a través de la mentira y del engaño (el sacar ventaja a todo siendo un farsante embustero); y, finalmente ocasionarse perjuicio a sí mismo, como consecuencia de sus propios malos actos.