¿Quién se anima a salvar el medioambiente?

Bolivia, en general, y Santa Cruz, en particular, han vivido una semana infernal por el intenso calor, con temperaturas por encima de los 37 grados y con sensación térmica de mas de 40 grados. Los fuertes vientos causaron más de un susto y mucho malestar, sumado al racionamiento de agua en poblaciones rurales y urbanas del país. Es un paquete completo que refleja el daño ambiental que sufre el planeta y el pedazo que administramos y habitamos los bolivianos.

El problema no se puede enfocar de manera aislada. No es solo sequía, no son solo incendios, ni es solo deforestación, sino que un fenómeno es consecuencia del otro. La pérdida de bosques es la causa de la falta de agua, la tala de árboles deja como resultado que soportemos fuertes vientos. La deforestación está poniendo en riesgo la frecuencia necesaria de lluvias y la consiguiente provisión de agua. El efecto es dramático: ya hay racionamiento del líquido elemento en los valles, el Chaco y la Chiquitania de Santa Cruz, así como en Potosí o El Alto, y alerta en Tarija y Chuquisaca.