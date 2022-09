Raspando la olla, pero anunciando fiesta fiscal

Presentan sus datos, generalmente en declaraciones públicas o entrevistas o en el sistema de propaganda política del oficialismo y no así, a través de los órganos públicos establecidos por Ley como Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con raras excepciones, estamos frente a un proceso de desinstitucionalización de la información estadística. Los datos han dejado de ser un bien público para convertirse en insumos del marketing político. Por ejemplo, estamos entrando al noveno mes del año y todavía el INE no ha presentado los datos del producto interno bruto (PIB), ni siquiera los adelantos para el primer semestre del periodo como índice IGAE.

Asimismo datos de la situación de los ingresos fiscales, que deberían estar en la página web del referido ministerio, no existen. El Ministerio de Planificación también debería publicar información actualizada sobre la ejecución de la inversión pública, pero no hay nada. Entre tanto, no es sorpresa que cifras que sean favorables a la posición del gobierno salgan rápidamente, pero filtradas por los burócratas del MEF. Tal vez la excepción es el Banco Central de Bolivia que brinda información en su página web, pero también con mucho retraso.