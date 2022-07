Reactivación económica, mentiras o verdades en los discursos: el terror en Argentina

En estos últimos días, las noticias políticas han inundado las carteleras en los periódicos, al igual que las opiniones por parte de analistas en los medios radiales y televisivos. Sin embargo, no pudieron pasar desapercibido los problemas económicos mundiales y, especialmente, problemas como los que atraviesa la república vecina de Argentina.

Si bien hay muchas más cifras que describen lo desastroso de nuestro sistema tributario, también debemos saber, por último, que toda la recaudación anual de impuestos en el país no alcanza siquiera para cubrir los sueldos y salarios de los más de 520 mil trabajadores públicos y que en la actualidad, la mora (deudas) es superior a la recaudación anual. Por lo tanto, los impuestos de todos los bolivianos no alcanzan para salud, educación o servicios y bienes públicos en favor de toda la población; y, por supuesto, queda claro que nuestro sistema impositivo es ineficiente y de dudosa utilidad para la población.

Con estos argumentos y cifras en mente, queda claro que, si hay reactivación en el país, esta solo representa la reactivación de menos del 10% de la población. Por lo tanto, el 90% de la población no siente ninguna reactivación vía impuestos, y es más, estamos seguros que hay un deterioro de sus ingresos porque la economía para estos ciudadanos no se ha reactivado.

Lo cierto es que, si bien el crecimiento del PIB va en camino de recuperarse y alcanzar los niveles de 2019, eso solo ocurre en los grandes números, en las cifras de la macroeconomía, pero no así en los números de los bolivianos que producen pequeñas cosas y comercializan muchas otras. Lo que también todos sabemos, es que Bolivia se ha convertido en un país de comerciantes y, por lo tanto, de compradores de producción de otros países. El 2005, la población dentro de la informalidad alcanzaba a un 74% del total de los bolivianos, y el 2021, este porcentaje se elevó a un 82,5%. Por estas últimas razones es que nos preocupa mucho más, lo que ocurre en la Argentina.

Es bueno aclarar que los argentinos prefieren tener nuestra moneda, para luego cambiar dólares en Bolivia y no en su país, dado que están en un franco proceso de devaluación y cada vez les resulta más caro comprar dólares con su moneda. Entonces, no quieren nuestra moneda para resguardar valor. Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo y, de hecho, muchos analistas nos dijeron que, desde hace mucho tiempo, la moneda nacional, al estar apreciada, incentiva a comprar importaciones. Pero, ¿cómo funciona este proceso?, ¿por qué nuestra moneda tiene mayor valor para comprar importaciones?