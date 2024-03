Recreos en dólares y ositos jukumaris hipnotizados

El presidente Luis Arce en una conferencia de prensa en la semana que termina, afirmó que los fundamentos económicos del país están bien y que no estamos en crisis. Una vez más acuso a los opinadores de alarmar a la población con dificultades que no existen. Así mismo, lanzó una frase curiosa para decir lo mínimo. “Quienes están por encima de los 30 años, quizás en colegio recibían sus recreos, sus mesadas en dólares. Pero hoy no, hoy el boliviano circula, es una moneda confiable, dura”.