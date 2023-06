Sin duda alguna, la IA tiene información y conocimiento mucho más amplio que mi persona, pero todavía puedo diferenciarme de ella por mi experiencia, por mi capacidad de motivar e inspirar a los estudiantes, por crear un espacio de empatía y de apertura de mente frente a nuevas ideas, por desarrollar pensamiento crítico, por aprovechar habilidades de comunicación y conexión humana y, sin duda alguna, porque la IA no podrá reemplazar mi humor sureño ni la pasión que le pongo en cada clase. “No tan rápido simple mortal, por el momento no hago buenos chistes”, me responde ChatGPT, “pero al ayudarte a escribir este artículo has entrenado mi algoritmo del veneno y el humor”.