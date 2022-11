Referendo: debemos difundir más las preguntas

En la primera pregunta, sobre la selección de postulantes a magistrados a cargo de una “Comisión Independiente de notables”, el 52% votaría por el “Sí”, pese a que la interrogante formulada por la encuestadora no expresa bien la propuesta que no habla de “notables”, término antipático para mucha gente, sino de una “Comisión Nacional de Postulaciones”. Sin embargo, la mayoría absoluta aprueba la propuesta porque identifica claramente que ese es el camino para lograr independencia de los jueces eliminando la intervención partidocrática de la Asamblea. Pero es llamativo que el 29% sea “indiferente”, lo que puede entenderse como que no conoce la propuesta o no tiene decisión sobre la misma. El voto positivo es mayor en la población adulta, 54%, y menor en los jóvenes, por debajo de los 27 años, 46%, siendo mayor en la clase media 67%, pero no a mucha distancia de los pobres, 51%. Solo el 19% votaría en contra.