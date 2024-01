Reflexiones sobre la tecnificación de la universidad

Lo que hoy es la universidad no se parece casi en nada a lo que fue la universidad en sus orígenes. Aquella, cuyos más lejanos precursores podrían ser la Academia platónica, el Liceo aristotélico o el Jardín de Epicuro y cuyo nombre latino (universitas) hace referencia a la universalidad, debido a los cambios de las necesidades del mundo, se va pareciendo más a un taller de técnicos que a la gran casa de la cultura universal que fue en sus inicios. Las primeras universidades europeas —como la de Bolonia, la de Salamanca o la de Oxford— y latinoamericanas —como la de San Marcos o la de Córdoba— tenían el objetivo supremo de resguardar la cultura y además forjar lazos de comunidad entre sus integrantes. Empero, estos dos objetivos se están viendo cada vez más debilitados en las más modernas casas de estudios superiores.

No tengo datos cuantitativos, pero sí la sensación de que, al menos en el centro universitario donde actualmente trabajo, el número de estudiantes de carreras técnicas es cada vez superior respecto al de carreras humanísticas. Como casi siempre es el mercado el que impone su voluntad en las acciones del hombre, esta demanda creciente lleva a los rectores de las universidades a implementar en sus ofertas académicas carreras nuevas y vanguardistas. Y está bien que lo hagan, pues la universidad, como la política, el lenguaje y casi todo en este mundo, no podía marchar ajena al cambio de los tiempos. (Me da curiosidad la cara que hubiese puesto un monje erudito de Bolonia si hubiese sabido que en algún momento habría una carrera llamada Diseño Digital, o lo que hubiera sentido un matemático y jurista de Cambridge si le hubiesen dicho que unos siglos más tarde la universidad ofrecería una carrera llamada Marketing y Logística.)