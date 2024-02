Renta al margen de la CPE

Un expresidente o un exvicepresidente, debido a su carrera política y al más alto salario estatal percibido, muy difícilmente tendrá condiciones de pobreza, más aun si fue corrupto. Según se ve, casi siempre resultan ubicándose entre la gente más adinerada del país. Si no fuera el caso, el sistema de la seguridad social establece la renta de vejez, mediante la pensión de jubilado.

La renta de exmandatarios es una política especial de seguridad social. No obstante, otorga un privilegio de por vida a quienes ejercieron el máximo cargo de poder del país. Por esto, es contraria al principio de universalidad, pues no está orientada a generar igualdad para todos. Va contra los principios de equidad y de solidaridad, ya que no se aplica en proporción a las necesidades (CPE, arts. 8 y 45.II). Por el contrario, se otorga a quienes tienen suficiente autosustento económico e, incluso, a gente millonaria.