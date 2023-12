Reservas Internacionales Netas: ¿será el piso su límite?

Luis Fernando Romero Torrejón*





Según el último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB) con respecto a las Reservas Internacionales Netas (RIN), a agosto de 2023, tenemos un valor de $us 2.147 millones, de las cuales $us 1.629 millones son oro; $us 437,9 millones, divisas; $us 45 millones son Derechos Especiales de Giro-DEG y $us 34,7 millones del tramo de reservas del Fondo Monetario Internacional (FMI).