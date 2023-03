Responsabilidad del Estado por daños

Esta semana, un joven sufrió un grave accidente en moto, porque en un camino instalaron una cadena en calidad de tranca para impedir el ingreso. Era de noche. No había suficiente iluminación ni la debida señalización preventiva (Unitel, 8/3/2023). Horas antes, un perrito murió electrocutado por un cable suelto en un parque. Dos días antes, en una plazuela, una niña falleció tras ser electrocutada al tocar un poste de alumbrado público. De entrada, se culpó a la empresa que dota energía eléctrica (ELFEC), luego a la Alcaldía, y esta culpa al FPS (programa del Gobierno central que financió y supervisó la ejecución de la obra). Este, por su lado, dice que entregó la obra en 2020 y que, en su momento, hubo plazos para cualquier reclamo (Red Uno). Todos eludieron la responsabilidad.

Cuando una obra pública mal instalada, o con descuido en su mantenimiento causa daños o la muerte de una persona, la responsabilidad es del gobierno que tiene la competencia en el tema. En el caso de la niña fallecida, el responsable es el Gobierno Municipal (GAM), ya que, según la Constitución, el “servicio de alumbrado público” es su competencia (art. 302.I.30). En caso de rompemuelles indebidos y no señalizados, así como en el caso del obstáculo vial que accidentó al joven, siendo en un camino local, indistintamente de que la tranca improvisada la hayan instalado los vecinos o el Estado, la responsabilidad es de la Alcaldía. Esto porque, “construir, conservar y administrar caminos vecinales” es competencia exclusiva del GAM (CPE, art. 302.I.7). ‘Administrar’ implica que es su función instalar, prohibir y autorizar la instalación de rompemuelles, el cierre temporal de vías y otros; así como sancionar, retirar o señalizar esos obstáculos viales en los caminos vecinales. El que los vecinos lo hayan instalado sin su autorización, no deslinda la responsabilidad de la Alcaldía; es responsable por omitir el control y retiro de la instalación de esos obstáculos ilegales o sin autorización (Ley 1178, art. 28.a). El que sus funcionarios sean los descuidados, tampoco libera al alcalde de la responsabilidad. En la administración pública, si bien las funciones se delegan, la responsabilidad, no.